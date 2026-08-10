Vecinos de Villares de la Reina denuncian por enésima vez quedarse sin agua en plena época estival

Los vecinos de Villares de la Reina siguen en una situación de descontento generalizado. Durante semanas, han apreciado de cerca cómo se producían cortes de agua en la red de abastecimiento, unos hechos que se incrementan notablemente si se tiene en cuenta la época del año en la que estamos y la necesidad urgente de un bien de primera necesidad como es el agua.

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El pasado mes de junio, el alcalde Villares de la Reina, Ventura Recio, explicaba a SALAMANCA24HORAS que la antigüedad de algunas de las tuberías alcanzan los 55 años, requiriendo así de una reparación que iba a acometer el propio consistorio.

Uno de los puntos más afectados ha sido el distrito denominado como El Barrio, junto al paseo de Las Delicias, donde decenas de vecinos se encuentran poco antes de las 9:00 horas sin suministro hídrico.