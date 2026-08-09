Castellanos de Moriscos celebra la procesión del Cristo y el tradicional pincho popular

Castellanos de Moriscos ha vivido una nueva jornada de sus fiestas con la celebración de la tradicional procesión del Cristo, uno de los actos que cada año reúne a los vecinos de la localidad.

Publicidad Publicidad

La imagen del Cristo recorrió las calles del municipio acompañada por los vecinos de la localidad, encabezados por la alcaldesa del municipio, María Victoria Manjón. Además, ha tenido lugar la tradicional Santa Misa para salir de la iglesia de San Esteban.

Después dieron comienzo al tradicional pincho popular, donde los vecinos pudieron disfrutar de una gran variedad de productos.