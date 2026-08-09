Casi tres de cada cuatro ciudadanos de Castilla y León, preocupados por sus ahorros

El 73% de los ciudadanos de Castilla y León afirma que le preocupa que sus ahorros no sean suficientes a la hora de afrontar un gasto inesperado. Estos datos se colocan muy por encima de los registrado a nivel nacional, que son del 48,2%.

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Además, el 70,3% señala la incertidumbre por el coste de vida como uno de los aspectos de su situación financiera que más influye en su bienestar emocional, según afirma Europapress al analizar un estudio elaborado por una empresa bancaria.