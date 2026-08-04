Muere un motorista al chocar contra una furgoneta en Medina del Campo

Un motorista ha perdido la vida tras sufrir un accidente en Medina del Campo.
Según la información del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente se ha producido en torno a las 7:40 horas, cuando la motocicleta ha colisionado contra una furgoneta, en el kilómetro 49 de la CL-610, dentro del término municipal de Medina del Campo.
Testigos de los hechos avisaron al 112, alertando que el conductor de la motocicleta requería asistencia urgente, puesto que se encontraba inconsciente.
A la llegada de personal sanitario, personado en el lugar con una UVI móvil, solamente pudieron confirmar el fallecimiento del varón.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de Policía Local de Medina del Campo, así como de la Guardia Civil de Tráfico, quienes investigarán las causas de este fatal accidente.