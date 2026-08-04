Muere un motorista al chocar contra una furgoneta en Medina del Campo

Un motorista ha perdido la vida tras sufrir un accidente en Medina del Campo.

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Según la información del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente se ha producido en torno a las 7:40 horas, cuando la motocicleta ha colisionado contra una furgoneta, en el kilómetro 49 de la CL-610, dentro del término municipal de Medina del Campo.

Testigos de los hechos avisaron al 112, alertando que el conductor de la motocicleta requería asistencia urgente, puesto que se encontraba inconsciente.

A la llegada de personal sanitario, personado en el lugar con una UVI móvil, solamente pudieron confirmar el fallecimiento del varón.