El detenido por provocar un incendio en Ledesma, un ciudadano francés de paso por la provincia

El arrestado por provocar presuntamente el incendio de este lunes en la comarca de Ledesma sigue en la Comandancia de la Guardia Civil antes de pasar a disposición judicial.
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Se le atribuye iniciar intencionadamente el fuego que se originó en el entorno de La Samasa, al norte de Ledesma, iniciado a las 18:00 horas de la tarde.
Se trata de un ciudadano francés que se encuentra de paso por la provincia de Salamanca.
Fue arrestado por los agentes de la Guardia Civil cuando circulaba con su motocicleta por las inmediaciones del incendio.