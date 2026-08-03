Los Bomberos de Salamanca, en colaboración con agentes de SEPRONA de Béjar, han rescatado este lunes un vehículo hundido en el embalse de Santa Teresa.

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Según ha informado la propia Comandancia de Guardia Civil de Salamanca, el vehículo permanecía sumergido desde la madrugada del 30 de julio, fecha en la que un varón se precipitó con su turismo, un Opel Astra, hacia el agua en la parte del Guijo.

El conductor logró salir del vehículo antes de que este se sumergiera del todo, pero no pudo hacer nada para evitar que el coche terminara en el fondo del pantano.

Fruto de ese accidente el varón tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una valoración médica de las heridas que había sufrido durante el accidente.