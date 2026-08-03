El incendio en una planta de tratamiento de residuos situada en la localidad Zamora de Roales ha creado una columna de humo tan impresionante que es visible incluso desde la ciudad de Salamanca.

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A pesar de los más de 75 kilómetros que separan ambas localidades, el humo es perceptible desde la capital y los municipios del alfoz de la provincia de Salamanca, intensificándose en aquellos que se encuentran más al norte.

El fuego se ha originado en torno a las 13:45 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una decena de llamadas alertando del fuego y de la gran columna de humo claramente visible.