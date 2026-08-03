Protección Civil envía un ES-Alert a un área de población de Zamora por “una nube tóxica”

Un incendio en una planta de residuos de Roales, en Zamora, ha obligado a Protección Civil a enviar un ES-Alert, el sistema de alarmas que llega a los dispositivos móviles que se encuentran dentro de una zona afectada por una emergencia de gran envergadura.

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El motivo de la alerta es la impresionante columna de humo y “nube tóxica”, como apunta el mensaje de la alerta, que se ha producido a partir de ese incendio en la planta de residuos zamorana.

Las localidades afectadas por el envío de esta alerta son Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos.