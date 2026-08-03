Los incendios de Zamora, Ávila y León evolucionan favorablemente tras una jornada sin grandes reactivaciones

Los incendios forestales de Fermoselle ( Zamora ), Burgohondo (Ávila) y Veguellina (León) han evolucionado favorablemente este domingo, en una jornada marcada por la ausencia de grandes reactivaciones y el trabajo de los equipos de extinción para consolidar los perímetros.

En Zamora, los medios aéreos se han centrado en sofocar los focos activos en las zonas más inaccesibles de Mámoles y del sur del incendio. En Burgohondo, las pequeñas reproducciones registradas dentro del perímetro han sido controladas rápidamente, mientras que en Veguellina no se han producido reactivaciones, lo que permitirá plantear este lunes la bajada del Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 1 a 0 si las condiciones se mantienen.