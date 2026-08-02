Más de 700 niños de primaria se benefician del programa exploradores STEM de la Junta

Las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, la Fundación ASTI y ocho clústeres empresariales de la Comunidad entre las que, se encuentran AEICE, AVEBIOM, CBECYL, CYLSOLAR, FACYL, H2CYL, SIVI y VITARTIS, han trabajado en el impulso del programa educativo Exploradores STEM CyL que tiene como objetivo incentivar el talento científico y tecnológico en edades tempranas.

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En total se han beneficiado del mismo 733 niños de 3º de Primaria de 37 centros, urbanos y rurales, disfrutando de esta iniciativa en las que se han visto involucrados 50 profesores, 600 familias, ocho clústeres y 37 empresas.

El programa financiado al cien por ciento por la Junta de Castilla y León ha concluido en las nueve provincias de Castilla y León, impulsando así las vocaciones científicas, a la par que se lucha contra la brecha de género. Así pues, esta iniciativa también sirve para que las STEM, Ciencia (Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) abran nuevas vías laborales en el alumnado más joven de la comunidad.