Más de 700 niños de primaria se benefician del programa exploradores STEM de la Junta

Las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, la Fundación ASTI y ocho clústeres empresariales de la Comunidad entre las que, se encuentran AEICE, AVEBIOM, CBECYL, CYLSOLAR, FACYL, H2CYL, SIVI y VITARTIS, han trabajado en el impulso del programa educativo Exploradores STEM CyL que tiene como objetivo incentivar el talento científico y tecnológico en edades tempranas.
En total se han beneficiado del mismo 733 niños de 3º de Primaria de 37 centros, urbanos y rurales, disfrutando de esta iniciativa en las que se han visto involucrados 50 profesores, 600 familias, ocho clústeres y 37 empresas.
El programa financiado al cien por ciento por la Junta de Castilla y León ha concluido en las nueve provincias de Castilla y León, impulsando así las vocaciones científicas, a la par que se lucha contra la brecha de género. Así pues, esta iniciativa también sirve para que las STEM, Ciencia (Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) abran nuevas vías laborales en el alumnado más joven de la comunidad.
Con respecto a la importancia de este sector, la Junta de Castilla y León ha destacado que “profesiones relacionadas con Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad o Desarrollo de software lideran la creación de empleo según el Foro Económico Mundial, que señala que la nueva era tecnológica supondrá una inversión en el desarrollo de nuevos empleos, sustituyendo en el futuro 92 millones de puestos de trabajo a nivel global con la creación de 170 millones de empleos donde estas nuevas capacitaciones STEM serán imprescindibles”.