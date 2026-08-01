La Junta garantiza alimento y agua al ganado afectado por los incendios del Valle del Tiétar

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado las explotaciones afectadas por los incendios del Valle del Tiétar para supervisar el dispositivo de emergencia puesto en marcha para garantizar el suministro de alimento y agua al ganado.

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La Junta está distribuyendo paja, heno, forraje, pienso y agua a las granjas que han perdido pastos o reservas como consecuencia del fuego. “La prioridad inmediata es que el ganado disponga de alimento y agua”, ha señalado Pino.

El operativo, coordinado por los servicios veterinarios oficiales y las unidades agrarias de las zonas afectadas, continuará adaptándose a las necesidades de ganaderos y explotaciones.

Además, la Junta ha anunciado ayudas urgentes para agricultores, ganaderos y apicultores afectados, destinadas a compensar pérdidas, reconstruir instalaciones dañadas y reponer vallados y cercados.