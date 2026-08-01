La Junta mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios y restringe el uso de maquinaria agrícola

La Junta de Castilla y León ha prorrogado para este fin de semana, 1 y 2 de agosto, la cuarta situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales del verano.

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Como medida adicional, queda prohibido entre las 12:00 y las 20:00 horas el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en el monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de masa forestal, una restricción que afecta a labores como la cosecha y el empacado de cereal.