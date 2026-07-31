Todos los desalojados del incendio de Fermoselle regresan a casa y se reabren las carreteras

En cuanto a los residentes evacuados de los centros de mayores, su regreso sigue realizándose de forma escalonada , adaptándose a las necesidades sociosanitarias y de transporte de cada uno de ellos.

También se recupera la total normalidad en la red viaria. De este modo, l a circulación quedará restablecida en todas las carreteras , también en las que unen Fermoselle con Trabanca y en los accesos a Pinilla de Fermoselle y Mámoles , que hasta ahora continuaban cerrados por motivos de seguridad.

Por otra parte, los medios desplegados por la Junta de Castilla y León continúan adaptándose a la evolución del incendio , aunque las cifras acumuladas desde el inicio de la emergencia reflejan la magnitud del dispositivo movilizado: 14 técnicos, 37 agentes medioambientales y celadores, 23 cuadrillas terrestres, 14 autobombas, 9 bulldozers, 12 cuadrillas helitransportadas y 16 medios aéreos de la Junta y del Ministerio.

En cuanto a los residentes evacuados de los centros de mayores, su regreso sigue realizándose de forma escalonada, adaptándose a las necesidades sociosanitarias y de transporte de cada uno de ellos.

También se recupera la total normalidad en la red viaria. De este modo, la circulación quedará restablecida en todas las carreteras, también en las que unen Fermoselle con Trabanca y en los accesos a Pinilla de Fermoselle y Mámoles, que hasta ahora continuaban cerrados por motivos de seguridad.

Por otra parte, los medios desplegados por la Junta de Castilla y León continúan adaptándose a la evolución del incendio, aunque las cifras acumuladas desde el inicio de la emergencia reflejan la magnitud del dispositivo movilizado: 14 técnicos, 37 agentes medioambientales y celadores, 23 cuadrillas terrestres, 14 autobombas, 9 bulldozers, 12 cuadrillas helitransportadas y 16 medios aéreos de la Junta y del Ministerio.

A este amplio operativo se suman bomberos y vehículos nodriza de la Diputación y otras administraciones locales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y convoyes llegados desde Cádiz, Cantabria, Galicia, Extremadura, Valladolid, Segovia, Salamanca y Serbia, cuya presencia irá reduciéndose de forma progresiva si la evolución del incendio continúa siendo favorable.