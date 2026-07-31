Todos los desalojados del incendio de Fermoselle regresan a casa y se reabren las carreteras

El intenso trabajo desarrollado durante este jueves y viernes por el operativo de extinción han dado sus frutos y la situación del incendio de Fermoselle sigue mejorando, tanto en las labores de lucha contra las llamas como en las consecuencias que el fuego ha tenido sobre la población de la comarca de Sayago, tal y como ha destacado ZAMORA24HORAS.
De este modo, la mejora de la evolución del incendio ha permitido autorizar el regreso a sus hogares a los vecinos de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, las dos únicas localidades que continuaban desalojadas hasta esta tarde.
Cabe recordar que ya esta mañana se había decidido levantar los confinamientos en Fermoselle y Fariza, así como se autorizaron el regreso a sus viviendas de los vecinos del resto de localidades evacuadas.
En cuanto a los residentes evacuados de los centros de mayores, su regreso sigue realizándose de forma escalonada, adaptándose a las necesidades sociosanitarias y de transporte de cada uno de ellos.
También se recupera la total normalidad en la red viaria. De este modo, la circulación quedará restablecida en todas las carreteras, también en las que unen Fermoselle con Trabanca y en los accesos a Pinilla de Fermoselle y Mámoles, que hasta ahora continuaban cerrados por motivos de seguridad.
Por otra parte, los medios desplegados por la Junta de Castilla y León continúan adaptándose a la evolución del incendio, aunque las cifras acumuladas desde el inicio de la emergencia reflejan la magnitud del dispositivo movilizado: 14 técnicos, 37 agentes medioambientales y celadores, 23 cuadrillas terrestres, 14 autobombas, 9 bulldozers, 12 cuadrillas helitransportadas y 16 medios aéreos de la Junta y del Ministerio.
En cuanto a los residentes evacuados de los centros de mayores, su regreso sigue realizándose de forma escalonada, adaptándose a las necesidades sociosanitarias y de transporte de cada uno de ellos.
También se recupera la total normalidad en la red viaria. De este modo, la circulación quedará restablecida en todas las carreteras, también en las que unen Fermoselle con Trabanca y en los accesos a Pinilla de Fermoselle y Mámoles, que hasta ahora continuaban cerrados por motivos de seguridad.
Por otra parte, los medios desplegados por la Junta de Castilla y León continúan adaptándose a la evolución del incendio, aunque las cifras acumuladas desde el inicio de la emergencia reflejan la magnitud del dispositivo movilizado: 14 técnicos, 37 agentes medioambientales y celadores, 23 cuadrillas terrestres, 14 autobombas, 9 bulldozers, 12 cuadrillas helitransportadas y 16 medios aéreos de la Junta y del Ministerio.
A este amplio operativo se suman bomberos y vehículos nodriza de la Diputación y otras administraciones locales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y convoyes llegados desde Cádiz, Cantabria, Galicia, Extremadura, Valladolid, Segovia, Salamanca y Serbia, cuya presencia irá reduciéndose de forma progresiva si la evolución del incendio continúa siendo favorable.
Toda la coordinación de la emergencia se mantiene desde el CECOPI, instalado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, donde trabajan de forma conjunta representantes de Medio Ambiente, Servicios Sociales, Sacyl, Protección Civil, la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil, Cruz Roja, la Diputación Provincial y el resto de organismos implicados en la gestión de esta emergencia.