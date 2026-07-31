El fichaje de Luis Bilbao da un salto de nivel al Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha anunciado la contratación del extremo Luis Bilbao. El jugador vizcaíno, de 23 años, llega al estadio Helmántico tras ascender a Segunda División con el filial del Celta. Como celeste jugó un total de 441 minutos en Primera RFEF, pero cuenta con mucha experiencia en la división de bronce del fútbol español puesto que también militó en el Barakaldo y en la Cultural Leonesa.