Óscar León, titular en la victoria de República Dominicana

La selección de República Dominicana derrotó en la madrugada de este viernes a Guatemala por 0-1. El futbolista del Salamanca CF UDS, Óscar León, fue titular con la escuadra dominicana.

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El atacante del equipo charro, con el 11 a la espalda, jugó más de una hora en el frente de la ofensiva de República Dominicana y fue sustituido por Sarante durante el choque. El equipo caribeño ganó en el minuto 94 con un gol de Lucas Bretón.