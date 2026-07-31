Óscar León, titular en la victoria de República Dominicana

La selección de República Dominicana derrotó en la madrugada de este viernes a Guatemala por 0-1. El futbolista del Salamanca CF UDS, Óscar León, fue titular con la escuadra dominicana.
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El atacante del equipo charro, con el 11 a la espalda, jugó más de una hora en el frente de la ofensiva de República Dominicana y fue sustituido por Sarante durante el choque. El equipo caribeño ganó en el minuto 94 con un gol de Lucas Bretón.
Óscar León será uno de los referentes ofensivos del Salamanca CF UDS con Marc Prat y Vicandi, aunque el dominicano también puede actuar en más puestos del ataque.