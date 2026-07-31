Da una brutal paliza a su compañero de piso en Salamanca y la Policía descubre un cargamento de droga al acudir a socorrerle

Una brutal paliza a un varón en Salamanca por parte de su compañero de piso, ha permitido descubrir a un traficante de droga.

Publicidad Publicidad

Según ha informado la Policía Nacional de Salamanca a través de un comunicado de prensa, el agresor tenía en su poder diversas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y más de 3.000 euros en dinero en efectivo.

Todo empezó cuando los agentes recibieron un aviso alertando sobre una agresión en un domicilio.

Al llegar, encontraron a dos personas que bajaban apresuradamente por las escaleras, siendo interceptados, identificados y entrevistados, puesto que mostraban una clara actitud huidiza.

Inmediatamente después, los agentes de Policía Nacional subieron hasta el domicilio y se encontraron a un varón con la cara ensangrentada, afirmando, a su vez, que había sido su compañero de piso el que le había propinado esa paliza.

Para sorpresa de los agentes, en una mesa del domicilio se encontraron diferentes sustancias estupefacientes: cocaína, heroína, cogollos de marihuana y una placa de hachís, además de la mencionada balanza y el dinero en efectivo.

Publicidad Publicidad

Una vez que una ambulancia se personó en el lugar, requerida previamente por los agentes, el varón fue trasladado al hospital, lugar donde se confirmó que la víctima presentaba fractura de huesos de la nariz.

Por este motivo, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor como autor de un delito de lesiones, además de otro presunto delito contra la salud pública.