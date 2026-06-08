Detenido por robar de un vehículo una maleta con varios objetos valorados en 1.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar una maleta del interior de un vehículo estacionado en un parking del centro de Salamanca. Dentro de la misma, entre varios objetos, se encontraba un teleobjetivo y un cargador de una cámara fotográfica, valorados en 500 euros. En total, se estima que el valor de todos los dispositivos y materiales extraídos alcanzan un valor de 1.000 euros.

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En concreto, las autoridades afirman que los hechos ocurrieron entre el mediodía del pasado miércoles 3 y la mañana del jueves 4 de junio. Así, el denunciante, cuando fue a hacer uso del vehículo, observó que tenía la ventanilla bajada y el interior estaba revuelto y desordenado, comprobando que faltaba la maleta que había dejado bajo los asientos.

Una vez puestos los hechos en conocimiento de la Policía y realizadas las gestiones de investigaciones pertinentes, se pudo determinar la identidad del autor de los hechos, siendo comunicado a los funcionarios en servicio.

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