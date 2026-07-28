El calor no da tregua en la provincia salmantina. Así lo demuestra la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado de nuevo la alerta amarilla en el territorio completo del Tormes desde las 13:00 hasta las 20:59 durante este martes y este miércoles, esperando máximas de hasta 37 grados.

Publicidad Publicidad

Aviso Amarillo Por Altas Temperaturas

En concreto, la alerta comenzará a las 13:00 horas de este martes, con temperaturas mínimas de 16 grados y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 37 grados. La alerta, que finalizara a las 20:59 horas, se repetirá en el mismo periodo de tiempo durante este miércoles 29 de julio, esta vez con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 36.