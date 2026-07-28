Nueva situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Salamanca

El Boletín Oficial de Castilla y León de este martes, 28 de julio, incorpora la activación de la cuarta situación, en lo que va de verano, de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales.

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Una situación que se prolongará hasta el 31 de julio en toda la comunidad y que incorpora una novedad: la prohibición de usar maquinaria autopropulsada agrícola y forestales, tales como cosechadoras o vendimiadoras, en terrenos de monte o agrícola que se encuentren situados a menos de 400 metros de masa forestal. Una prohibición, eso sí, con delimitación horaria, puesto que estará activa de 12:00 a 20:00 horas. Esta restricción afecta, entre otras actividades, a la cosecha y el empacado de forraje o cereal en terrenos de secano, así como al uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras.

Esta cuarta alerta llega por la previsión de elevadas temperaturas en toda Castilla y León que oscilarán entre los 36 y 39 grados de máxima, con humedades mínimas y vientos de entre 20 y 35 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 45 km/h, un cóctel muy peligroso para la propagación de un incendio.

Además, el viernes 31 de julio se prevén tormentas en el norte de la Comunidad.

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades, de aplicación en los montes y en la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección:

Encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello.

Utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.

Realizar cualquier uso del fuego amparado por autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas.

Introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas.