La huelga médica indefinida amenaza a Salamanca a partir de octubre: “La ministra no quiere oír hablar de nosotros”

Meses y meses de huelgas semanales, miles de consultas canceladas, cientos de operaciones suspendidas… la situación de la sanidad pública en Salamanca se ha visto enormemente afectada tras los paros realizados por los facultativos en cada uno de los centros sanitarios, todo a raíz de un Estatuto Marco que no aceptan y donde se busca una norma propia que los regule.

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A pesar de que pudiera parecer que únicamente se busca una ‘biblia’ que regule el día a día de los médicos, la realidad es que se está luchando por encontrar una vía de diálogo entre los profesionales sanitarios y el Gobierno de España, un camino que se encuentra totalmente cerrado "de manera unilateral", según han indicado desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Salamanca.

Ángel Bajo, presidente de la fuerza sindical, ha comentado a este medio que la comunicación “está rota porque la señora ministra no quiere oír hablar de nosotros”, todo esto a pesar de que en la reunión interterritoria, los consejeros de Sanidad no estaban a favor del Estatuto Marco, incluso “en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE”.

Todo parece estar en ‘standby’, pero el propio Bajo ha dado una serie de claves que sirven para entender qué está ocurriendo y por qué el descontento crece a medida que pasan los días, las semanas y los meses, siendo el más afectado el paciente aunque “estemos haciendo horas de más para saldar las horas de huelga y que no haya tantas demoras”.

"La situación con la ministra no está estancada, está peor que antes" El último de los paros se hizo del 15 al 19 de junio, con una participación más baja que en los anteriores meses pero con movilizaciones que se han hecho notar en las listas de espera, en las consultas, en las operaciones y en la sanidad en general. Un mes y medio después, y de manera tajante, Bajo ha indicado que “la situación con la ministra no está estancada, está peor que antes”.

Ahora mismo, se desconoce qué se realizará en los centros sanitarios e incluso si la huelga médica será en septiembre u octubre (seguramente en este segundo mes tras las vacaciones de los facultativos). Si apuramos y tiramos más del hilo, del todo no se puede llegar a asegurar si habrá paro indefinido, todo esto porque primeramente tendría que aprobarse en el Congreso de los Diputados y en las instituciones públicas, momento en el que habría luz verde para las movilizaciones que serían históricas.

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Aquí estaría otro de los puntos claves para entender la situación, con el pasar de los meses parece que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha perdido apoyos tanto por parte de sus aliados para conseguir votos positivos como en sindicatos que la apoyaban desde el principio, incluso en la realización del propio borrador del Estatuto Marco.

El presidente de CESM Salamanca ha hecho hincapié en otro apartado que se ha mostrado en otras ocasiones y que siguen sin entender, los estudios de la señora ministra en Medicina y Cirugía (especializada en Anestesiología), siendo un colectivo afín con “el que no quiere hablar”. Además, sigue exponiendo que “no entendemos el desprecio absoluto hacia nosotros, a no ser que actúe de manera sectaria cómo los principios de SUMAR, que parece que lo que quieren es despreciar y menospreciar al médico”. Aún así, insiste en que los colores políticos no importan, exponiendo que si fuera el Partido Popular quién gobernara, también tendrían estas quejas públicas.

Los médicos, los capitanes de la Sanidad En junio de 2025, el propio Ángel comentaba a Salamanca24horas que “los médicos somos los capitanes de la Sanidad”, discurso que no cambia un año después y en el que añade que “sin facultativos no hay ni consultas públicas ni privadas”. Este hecho ha supuesto un gran detrimento en las listas de espera, pero como bien ha expuesto el presidente: “Si hiciéramos huelga y no tuviera sus efectos, pues no se harían las huelgas”.

Ante esto, han sido muchas las personas que han puesto el foco en los médicos, a lo que contesta de manera tajante Bajo: “La culpa es del Gobierno. Cuando todo esto haya pasado, la responsabilidad de todo lo que haya pasado será únicamente de la ministra”.

"Nos desprecia con una soberbia totalmente increíble" El cansancio entonces ha ido in crescendo desde hace un año, sintiéndose “despreciados de una manera increíble”. Entonces, y sin medias tintas, tienen claro que cada vez son más los médicos que se han ido sumando a las movilizaciones, sin atisbar en ningún momento un fin de los paros a no ser que se llegue a un acuerdo.

Como comentábamos antes con Bajo, el hecho de haber tenido una semana de huelga médica al mes durante medio año ha hecho que aumenten las esperas y las demoras en los centros sanitarios, teniendo muy claro que la culpa de esto es de Mónica García, haciendo hincapié en que ningún otro político, sea nacional o autonómico, tiene competencia sobre el Estatuto Marco: “Sin los médicos, no puede haber un Estatuto Marco, sin un estatuto que apoye a los médicos. Si se retira el actual, empezaremos a negociar desde cero”.