El Ayuntamiento facilitará el doble de pañuelos charros para las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha incrementado hasta el doble el número de pañuelos charros que se entregarán de manera gratuita en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. De este modo, se pasa de las 10.000 a las 20.000 pañoletas que se entregarán desde el inicio de la Feria de Día, el 4 de septiembre.

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El reparto se realizará por orden de llegada y hasta agotar existencias, donde la mayoría se entregarán en las diferentes casetas repartidas por la capital del Tormes. Asimismo, durante la ofrenda floral a la Virgen de la Vega también se realizará este reparto, además de estar disponibles en los diez centros municipales integrados y en la Oficina municipal de Turismo.

La creación ha sido hecha por Ángela García Alaejos, estudiantes de Medicina que contactó con el Ayuntamiento de Salamanca ofreciendo esta idea, un sueño que se acabó cumpliendo y que se verá hecho realidad desde el mes de septiembre.