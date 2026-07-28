Solicitan de manera urgente la jubilación particular para el personal de la Administración General

CSIF ha solicitado de manera urgente a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de la jubilación parcial para el personal que trabaja en la Administración General del Estado y en cada uno de sus organismos autónomos. Unos hechos que se remontan a más de un año, desde el 1 de abril de 2025, momento en el que permanecen bloqueadas.

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Según ha explicado CSIF, la paralización de este derecho se debe a la reforma del Real Decreto-ley 11/2024, donde se obligaba a contratar al relevista como trabajador indefinido y a jornada completa. De este modo, se ignoraban todas las particularidades del empleo público, excluyendo la jubilación parcial en las administraciones públicas.

Como consecuencia, CSIF acudió a los tribunales y fruto de esta presión, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026, se adaptaba la regulación al personal laboral de la AGE, permitiendo que tuvieran de nuevo acceso a este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa de empleo público.