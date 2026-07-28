Salamanca recibirá más de 740.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Las entidades locales de la provincia de Salamanca contarán con un importante impulso económico para reforzar las políticas de igualdad y prevención del machismo. En total, los municipios salmantinos percibirán 744.407,72 euros procedentes de los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, una partida distribuida por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Esta cifra sitúa a Salamanca como la segunda provincia de Castilla y León que más recursos recibirá dentro del reparto autonómico, superada únicamente por Burgos y por delante de territorios como Valladolid o León.

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Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, cada uno de los ayuntamientos beneficiados tendrá la obligación de destinar estas cuantías íntegramente a diseñar y ejecutar proyectos dirigidos a la erradicación de las agresiones machistas en sus respectivos términos municipales. Las actuaciones financiadas con cargo a esta subvención contarán con un marco temporal de doce meses, abarcando el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

En el conjunto de la comunidad autónoma, el montante global que llegará a las entidades locales asciende a 5.094.459,89 euros. Esta suma presupuestaria combina dos vías distintas de asignación: por un lado, 2.098.390,51 euros correspondientes a los remanentes generados en el ejercicio 2024 y, por otro, 2.996.069,38 euros que se transferirán a lo largo del presente año.