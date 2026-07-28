El XI Torneo de Pádel de Guijuelo ha abierto inscripciones hasta el 1 de agosto desde este lunes, 27 de julio, para que todas las parejas interesadas puedan participar en el campeonato del 3 al 7 de agosto que se disputará en la localidad chacinera.
El precio será de 15 euros por persona, habiendo cuatro categorías diferentes en la sección masculina y otras dos en la femenina. En el caso de los primeros habrá primera, segunda y tercera y menores de edad, mientras que en el caso de las segundas habrá, primera y segunda. Por otro lado, habrá una categoría mixta subdividida en primera y segunda.
En cuanto a los premios, en primera masculina los ganadores se llevarán 200 euros y un jamón, mientras que los finalistas se harán con 100 euros y lomo. En primera femenina las ganadoras recibirán un jamón y las finalistas un lomo. En el resto de categorías, los mejores se llevarán un lote de embutidos y los finalistas un pack de material deportivo.