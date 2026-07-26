Palacios de Salvatierra honra a Santa María Magdalena en el día grande de sus fiestas

Las fiestas de la pedanía de Palacios de Salvatierra han vivido este sábado su jornada central con la celebración de la eucaristía y la posterior procesión en honor a Santa María Magdalena, actos que contaron con el acompañamiento del grupo folclórico El Torreón de Guijuelo.
Tras los actos religiosos, vecinos y visitantes compartieron un vino de honor celebrado en la Carpa Municipal.
La programación concluirá con la tradicional comida de confraternidad y una nueva sesión de hinchables acuáticos en la Plaza Mayor, poniendo el broche final a un intenso fin de semana.