El Ayuntamiento de Guijuelo presume de unos servicios "de ciudad grande" con coste reducido

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, defendió durante el pleno municipal de este jueves la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento y aseguró que constituyen "el mayor éxito" del municipio. "Tenemos los servicios de una ciudad grande a un precio irrisorio. Creo que este esfuerzo que hace el Ayuntamiento tenemos que presumir todos de él", afirmó el regidor.
Martín realizó estas declaraciones durante el turno de ruegos y preguntas, donde también destacó que "el mayor éxito que tenemos, como Ayuntamiento y como localidad, es mantener todos los servicios vigentes", en respuesta a las propuestas planteadas por el Grupo Socialista para mejorar el asfaltado de varias calles e incrementar las zonas ajardinadas del municipio.
Por otro lado, el Pleno aprobó varios reconocimientos extrajudiciales de crédito con los votos favorables del Partido Popular. El Grupo Socialista votó en contra, mientras que Ciudadanos y Vox se abstuvieron.