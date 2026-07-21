El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado un año más la propuesta ‘Luce tu mantilla’ en un acto en el que han estado presentes el concejal de Festejos, Roberto H. Garabaya, la concejala de Asociaciones, Sara García y varios miembros de la Asociación Arte y Tradición Charra.
Para poder participar en esta iniciativa, los interesados podrán formalizar sus inscripciones del 3 al 12 de agosto, regalando el propio consistorio un ramo de flores a todo aquel que participe.
La propuesta está organizada por el Ayuntamiento de Guijuelo, con la colaboración de la Asociación Arte y Tradición Charra, además de una de las floristerías del municipio chacinero.