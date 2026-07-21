A través de la propuesta ‘Luce tu mantilla’, se ha presentado una quinta edición que invita a disfrutar de la tradición

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado un año más la propuesta ‘Luce tu mantilla’ en un acto en el que han estado presentes el concejal de Festejos, Roberto H. Garabaya, la concejala de Asociaciones, Sara García y varios miembros de la Asociación Arte y Tradición Charra.

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Cartel Luce Tu Mantilla

Para poder participar en esta iniciativa, los interesados podrán formalizar sus inscripciones del 3 al 12 de agosto, regalando el propio consistorio un ramo de flores a todo aquel que participe.