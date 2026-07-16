Guijuelo acogerá la nueva edición de su ya tradicional exhibición de aquagym

Las piscinas municipales de Guijuelo acogerán el próximo 30 de julio una tradicional exhibición de aquagym que, en anteriores ocasiones, "ha recibido una magnífica aceptación": "Esperamos que este éxito se repita durante esta nueva edición", ha explicado el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández en la presentación del evento llevada a cabo este miércoles.

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Lo ha hecho junto a Dahiana Ramírez, coordinadora del Centro Deportivo de Guijuelo, junto a la que ha invitado a los vecinos a participar en esta propuesta veraniega: "Se trata de una actividad deportiva pero también lúdica y muy divertida".