Morante de la Puebla o Andrés Roca Rey son dos de los toreros confirmados para hacer el paseíllo en La Glorieta en el mes de septiembre, donde todo apunta a que repetirían otras figuras como Manzanares o Talavante y diestros de la tierra como Ismael Martín, Marco Pérez o Julio Norte

Los carteles de la Feria de la Virgen de la Vega 2026 ya van cogiendo forma a dos meses de su celebración.

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BMF, la empresa gestora de La Glorieta, lleva ya meses trabajando en la confección de los diestros que harán el paseíllo en la próxima feria de septiembre, donde como es habitual no faltará la presencia de las máximas figuras del toreo y actualmente los más taquilleros del escalafón como son el sevillano José Antonio Morante de la Puebla y el peruano Andrés Roca Rey.

El regreso de Morante a La Glorieta tres meses después de su actuación en la cita por San Juan de Sahagún se dio a conocer, tal y como publicó este medio, en el mes de mayo, después de que la propia empresa anunciara su presencia para esta temporada en todas las plazas que gestiona: Salamanca, San Sebastián, Bilbao y Logroño.

Por otra parte, según ha podido saber Salamanca24horas, todo apunta, aunque todavía no hay nada cerrado, que la empresa querría firmar a varios toreros de la tierra.

Ismael Martín es uno de los nombres que resuena con más fuerza, y que, de hecho, tiene grandes motivos para volver a torear en su tierra después de ser el diestro con más trofeos en su esportón en las últimas dos ferias: cinco orejas en 2025 y tres en 2024.

Marco Pérez, que también estuvo presente en el cartel del pasado de junio y que se presentó como matador de toros en 2025, es otro de los nombres que suenan con más fuerza para volver a La Glorieta, siendo, además, uno de los toreros más destacados en el escalafón juvenil de los matadores de toros.

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Por otro lado, todo apunta a que Julio Norte, que está a punto de consagrarse el 13 de agosto, será otro de los toreros con quien la empresa negocie para que haga su presentación como matador de toros en la feria de su tierra, pese a que no ha hecho su debut como novillero, ya que hace un año la empresa cambió el formato de la novillada por un festejo mixto formado integramente con figuras fememinas, la rejoneadora Lea Vicens y las novilleras Olga Casado y Raquel Martín.

A mayores, a lo largo de los dos fines de semana en los que Salamanca tendrá toros, repetirían en los carteles José María Manzanares, quien no pudo torear en 2025 debido a una lesión, o Alejandro Talavante, uno de los habituales en la Feria de la Virgen de la Vega.