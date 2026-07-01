Tres novilleros salmantinos y dos ganaderías de la tierra para las semifinales de las novilladas de Castilla y León

Salvador Herrero, Álvaro Rojo y Raquel Martín son los tres novilleros salmantinos que se han clasificado para las semifinales de las novilladas de Castilla y León.

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La primera semifinal tendrá lugar el próximo 11 de julio en Benavente, donde harán el paseíllo Herrero y Rojo con un encierro de Andoni Rekagorri, cuyo ganado pasta en el campo charro.

La segunda semifinal se celebrará el 25 de julio en Roa de Duero, con un cartel compuesto por Raquel Martín y Jorge Oliva, que lidiarán reses también de la tierra, con el hierro de La Campana.