Salamanca24horas se renueva: nuevo diseño y aplicaciones para Android e iOS

Salamanca24horas afronta una nueva etapa. El periódico digital líder en información de Salamanca estrena un rediseño completo de su página web y, además, lanza sus nuevas aplicaciones móviles para Android e iOS. Dos novedades que comparten un mismo objetivo: ofrecer la mejor experiencia de lectura y acercar la información a los lectores estén donde estén.

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Un diseño más moderno, claro y funcional La renovación de la web apuesta por un diseño más limpio, actual y cuidado, que mejora de forma notable la experiencia de navegación. Entre las principales novedades destacan una estructura más clara e intuitiva, tiempos de carga más rápidos, una tipografía pensada para una lectura cómoda y una mejor organización de los contenidos, que permite encontrar las noticias más relevantes de un solo vistazo.

El nuevo diseño es, además, totalmente adaptable a cualquier dispositivo, de modo que la lectura resulta igual de cómoda en el ordenador, en la tablet o en el teléfono móvil. Además, el usuario podrá adaptar fácilmente su experiencia de lectura, pudiendo ajustar el tamaño del texto a sus necesidades o navegar por Salamanca24horas.com en modo nocturno.

Aplicaciones gratuitas para no perderse nada A este rediseño se suma el lanzamiento de las aplicaciones de Salamanca24horas, disponibles de forma totalmente gratuita. Con ellas, los lectores podrán consultar la actualidad de Salamanca en tiempo real, recibir notificaciones con las noticias de última hora, acceder de forma más rápida a sus secciones favoritas y compartir la información con un solo toque. Una manera cómoda y directa de mantenerse al día de todo lo que ocurre en la ciudad y la provincia.