Un camión que transportaba trigo ha sufrido un vuelco en la A-62, en el kilómetro 223 y sentido Salamanca, en el término municipal de Villaverde de Guareña.

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Producto del accidente el conductor del vehículo ha sufrido un golpe en la cabeza por lo que, refieren fuentes oficiales, ha requerido asistencia sanitaria.

Vuelca Un Camión a La Altura De Villaverde De Guareña 1