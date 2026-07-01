Vuelca un camión a la altura de Villaverde de Guareña

Un camión que transportaba trigo ha sufrido un vuelco en la A-62, en el kilómetro 223 y sentido Salamanca, en el término municipal de Villaverde de Guareña.
Relacionado
Una mujer de 50 años resulta herida al sufrir una salida de vía en Calzada de Don DiegoSucesos ·
Publicidad
Publicidad
Producto del accidente el conductor del vehículo ha sufrido un golpe en la cabeza por lo que, refieren fuentes oficiales, ha requerido asistencia sanitaria.
A la llegada de los servicios de emergencia, el camión se encontraba en la cuenta derecha, sin obstaculizar el tráfico.