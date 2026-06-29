El conductor de una motocicleta resulta herido tras salirse de la vía en la Avenida Rodríguez Sánchez

A las 17:23 horas de este lunes, un motorista se ha salido de la vía mientras circulaba por la Avenida Rodríguez Sánchez, convirtiéndose así en el undécimo accidente de tráfico que acoge la totalidad de la provincia salmantina este 29 de junio.

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Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, el incidente ha sucedido en la glorieta del cementerio de La Vega, donde, finalmente, el conductor del vehículo, un varón de 25 años, ha resultado herido.