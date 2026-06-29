Una persona atrapada en un accidente múltiple en Salamanca capital

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico registrado en la Glorieta de la Charrería, en Salamanca capital, en el que se han visto implicados dos turismos y una moto.

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El aviso se ha recibido a las 15:12 horas, informando de una colisión entre los tres vehículos. Según la información facilitada, una de las personas heridas permanecía en el interior de uno de los turismos tras el golpe.

Accidente rotonda la charrería

Como consecuencia del accidente, uno de los coches ha chocado contra una farola, la cual ha sido derribada sobre la vía producto de la violencia del impacto. Asimismo el motorista, aunque consciente, ha salido disparado tras recibir el golpe y se encontraba aquejado de dolor de cabeza.