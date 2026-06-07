Incendios, denuncias y avisos por ruido en la noche del sábado en Salamanca

Los Bomberos de Salamanca y la Policía Local han tenido que intervenir en varios puntos de Salamanca durante la noche del sábado por distintos incidentes relacionados con un incendio de pastos, molestias por ruido y tráfico.

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La actuación más destacada tuvo lugar a las 23.55 horas en el entorno del Parque Valhondo, junto a la calle Luis Sala Balust, donde se registró un incendio de pastos próximo a un bloque de viviendas. Los Bomberos desplazados hasta el lugar lograron controlar la situación en apenas unos minutos.