Incendios, denuncias y avisos por ruido en la noche del sábado en Salamanca

Los Bomberos de Salamanca y la Policía Local han tenido que intervenir en varios puntos de Salamanca durante la noche del sábado por distintos incidentes relacionados con un incendio de pastos, molestias por ruido y tráfico.
La actuación más destacada tuvo lugar a las 23.55 horas en el entorno del Parque Valhondo, junto a la calle Luis Sala Balust, donde se registró un incendio de pastos próximo a un bloque de viviendas. Los Bomberos desplazados hasta el lugar lograron controlar la situación en apenas unos minutos.
Por otra parte, los agentes actuaron por molestias derivadas de ruidos en domicilios en la calle Zamora, a las 23.52 horas, y en la calle Lucero, a la 1.34 horas. En ambos casos se realizaron las correspondientes mediciones, se levantó acta y se elaboró informe.