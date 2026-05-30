Movilización de bomberos en la calle Toro | Andrea Mateos

Dos dotaciones de Bomberos y agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras detectarse fuego en el rótulo de un establecimiento

Un pequeño incendio registrado en la tarde de este sábado en la calle Toro obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

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El fuego se originó en el cartel exterior de un establecimiento comercial, generando momentos de preocupación entre los viandantes.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos, que lograron controlar la situación en pocos minutos, así como efectivos de la Policía Local.

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