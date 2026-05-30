Un pequeño incendio registrado en la tarde de este sábado en la calle Toro obligó a movilizar a los servicios de emergencia.
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El fuego se originó en el cartel exterior de un establecimiento comercial, generando momentos de preocupación entre los viandantes.
Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos, que lograron controlar la situación en pocos minutos, así como efectivos de la Policía Local.
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Afortunadamente, el incidente se saldó únicamente con daños materiales en el rótulo afectado y no se registraron heridos.