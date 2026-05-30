Otro nombre más para el banquillo de Unionistas. A los ya desvelados por este medio de comunicación de Javi Rey, Lolo Escobar y Sandroni, ahora se suma el de Javi Medina.

El técnico, uno de los más jóvenes de la categoría con 32 años, cuenta con experiencia en la categoría en el Antequera y en el Betis Deportivo (con playoff incluido en el primero de ellos).

Antonio Paz y Javi Medina no solo han mantenido una charla, sino que ya se han citado en al menos dos ocasiones.

Unionistas no es el único pretendiente de Javi Medina, puesto que también está en la mesa del Alcorcón tal y como informó Ángel García 'Cazurreando'.