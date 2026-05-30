Shinova, ‘Conchas Electrónicas’ o un laberinto en Salamanca, entre las propuestas del FÀCYL para este sábado

SHINOVA es un grupo de rock que cuenta ya con cinco álbumes: ‘Ana y el artista temerario’ (2014), ‘Volver’ (2016), ‘Cartas de navegación’ (2018), ‘La buena suerte’ (2021) y ‘El Presente’ (2024). Discos con los que la banda ha recorrido ya España en varias ocasiones, además de llegar hasta Latinoamérica. Cantaba SHINOVA en 2016 que había sido el año más extraño de sus vidas, sin saber que su cuarto disco, ‘La buena suerte’, iba a ejercer de tarot musical. Un disco escrito mayoritariamente antes de la pandemia de la COVID-19, en el que muchas de sus canciones parecían estar narrando la nueva normalidad en la que estábamos sumergidos. Un álbum que se diferencia a nivel rítmico y melódico de sus anteriores trabajos, pero que consigue mantener la esencia de SHINOVA, aunque marcando un antes y un después en su trayectoria. La producción, a cargo de Manuel Colmenero, en los estudios Sonobox, potenció los rasgos de la banda que eran necesarios para lograr una evolución musical. El resultado: un disco optimista que actúa como salida de emergencia. Además, de haber sido el culpable de que SHINOVA haya recibido un Disco de Oro por ‘La sonrisa intacta’ (28 de febrero de 2024). Después de pasar por importantes festivales como el SanSan Festival, el Festival Interestelar, el Bilbao BBK Live, el Festival Cruilla o el Low Festival, SHINOVA no para. De esta forma, la banda no deja de acumular éxitos para celebrar, sin olvidar que ‘El Presente’ se posicionó en Nº1 en la lista oficial de ventas en España en tan solo la primera semana de su salida. Y, ahora, continúan con nueva música en forma de un EP concebido como un relato en cuatro actos donde las melodías y la imagen se entrelazan para formar una experiencia continua. Por el momento, han visto a la luz los dos primeros capítulos: ‘Todo gira y vuelve’ y ‘Lo que podría salvarnos’, que componen este EP que saldrá próximamente con el nombre de ‘La Tormenta Perfecta’.