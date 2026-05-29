Durante la primera quincena de julio se impartirán los cursos de Dibujo, Acuarela, Retrato, Retrato Digital y Óleo, dirigidos a jóvenes a partir de 13 años y adultos

La Escuela de Arte de San Eloy ha abierto el plazo de inscripción para su programa de talleres de verano, una propuesta formativa dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los seis años que se desarrollará durante el mes de julio en sus instalaciones de la Plaza de San Boal.

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La iniciativa ofrece una amplia variedad de disciplinas artísticas con el objetivo de que los participantes puedan iniciarse o perfeccionar diferentes técnicas relacionadas con el dibujo, la pintura y el diseño durante el periodo estival. Los talleres están concebidos para un público sin límite de edad y cuentan con una metodología práctica adaptada a los distintos niveles de experiencia.

Durante la primera quincena de julio se impartirán los cursos de Dibujo, Acuarela, Retrato, Retrato Digital y Óleo, dirigidos a jóvenes a partir de 13 años y adultos. En la segunda mitad del mes la oferta incluirá talleres de Acuarela, Ilustración, Cuaderno de Artista, Diseño Gráfico y Diseño Gráfico Digital.

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Los más pequeños, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, también dispondrán de propuestas específicas. Entre ellas destacan los talleres de Cómic Manga y Técnicas Creativas, programados en ambas quincenas. En el primero, los participantes aprenderán a crear su propio personaje trabajando aspectos como la expresión, las proporciones, la anatomía, el movimiento, la composición y el color. Por su parte, el taller de Técnicas Creativas permitirá explorar diferentes materiales y recursos artísticos para fomentar la imaginación y la capacidad expresiva de los niños.

Los cursos son compatibles entre sí siempre que no coincidan en fechas y horarios, lo que permite a los alumnos combinar distintas especialidades. Cada taller tiene un coste de 90 euros e incluye los materiales necesarios para su desarrollo, excepto en las actividades relacionadas con el arte digital.

Desde la Escuela de Arte de San Eloy destacan que esta programación busca acercar las artes plásticas a todo tipo de públicos mediante una formación de calidad respaldada por la experiencia de su equipo docente. Además del componente académico, los talleres incorporan una dimensión lúdica que favorece un aprendizaje dinámico y entretenido.

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Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Fundación Caja Duero o de forma presencial en la sede de la Escuela hasta completar las plazas disponibles.

Paralelamente, la Escuela de Arte de San Eloy mantiene abierto el periodo de matriculación para el curso 2026-2027. La oferta está dirigida a niños desde los seis años, jóvenes y adultos de cualquier nivel, con programas centrados en el aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas de dibujo y pintura.