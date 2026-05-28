Salamanca se acerca a la escritura con la iniciativa Cabinas Literarias

Desde las 12:00 horas de este jueves, Salamanca puede asistir, hasta las 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, a una original iniciativa integrada en la programación del Festival de Artes de Castilla y León de este 2026: las Cabinas Literarias.

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Así, ante la atenta mirada y curiosidad de los viandantes, tres cabinas telefónicas de estilo londinense decoran la entrada de la conocida Plaza de los Bandos.

En ellas, que durante la mañana de este jueves han estado llenas prácticamente todo el tiempo, los ciudadanos pueden llamar a diferentes números con un objetivo: escuchar piezas de personajes literarios tan icónicos como Antonio Machado, Emily Dickinson, Gloria Fuertes o Federico García Lorca.

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