El FÁCYL arranca este miércoles con un gran espectáculo aéreo en la Plaza Mayor de Salamanca

El Festival de las Artes de Castilla y León vuelve a Salamanca para impregnar de cultura, vida y color las calles de la capital del Tormes. Una serie de eventos y espectáculos que darán comienzo este miércoles, 27 de mayo, con una programación que pondrá el colofón final este domingo, 31 de mayo.

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De este modo, más de 80 espectáculos se darán cita en la localidad salmantina situando a la ciudad como epicentro del mundo artístico, con todo tipo de espectáculos para todas las familias y edades.

Todo arrancará a las 19:00 horas en la Casa de las Conchas, uno de los espacios más icónicos de Salamanca. En este caso, se realizará una ponencia sobre ‘Lazarillo de Tormes’ dentro del ‘Ciclo de los Clásicos’, con la participación de los escritores Luis Landero y Anna Caballé, siendo moderada por Juan Manuel de Prada, asesor artístico del festival y escritor, ensayista y crítico literario.

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De este modo, se dará comienzo a una serie de actividades que giran y orbitan sobre la literatura, con escritores como Joaquín Pérez Azaústre y Pilar Adón que hablarán sobre las ‘Novelas ejemplares de Cervantes’; Tomás Sáchez Santiago y Juan Antonio González Iglesias, últimos Premios Castilla y León de las Letras, que tratarán sobre la figura de Fray Luis de León; y por último, Cristina García Morales y Ana Iris Simón, que conversarán sobre ‘La Celestina’.

Más tarde, cuando cae la noche y las temperaturas bajen en Salamanca, será el turno de uno de los momentos más esperados del Festival de las Artes de Castilla y León, el espectáculo inaugural en la Plaza Mayor con el estreno de ‘Verne’, un espectáculo donde se recrean las máquinas que imaginó el escritor, dramaturgo y poeta francés a través de unas coreografías aéreas a cargo de grupo Puja! y Wonderpuck Street festival.