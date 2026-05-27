El falso administrador de fincas investigado por un presunto desfalco económico que habría afectado a varias comunidades de propietarios de Salamanca está citado este miércoles a declarar en los juzgados.

Cabe recordar que el caso salió a la luz tras las denuncias de varias comunidades de vecinos que comenzaron a detectar presuntas irregularidades en la gestión económica de sus cuentas. Según relataron a este medio, el investigado habría ejercido como administrador de fincas sin estar colegiado y presuntamente habría realizado movimientos económicos irregulares que, desde hace meses, son objeto de investigación.

Entre las anomalías detectadas figurarían cargos extraordinarios sin una justificación clara, transferencias de dinero entre distintas comunidades y pagos de actuaciones sufragadas con fondos ajenos a las cuentas correspondientes.