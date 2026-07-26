El incendio de Ávila evoluciona de forma “relativamente favorable” tras estabilizar gran parte del perímetro

El incendio forestal de Ávila presenta una evolución “relativamente favorable” después de que los equipos de extinción hayan logrado estabilizar buena parte del perímetro que permanecía descontrolado, según ha informado el asistente al director técnico de extinción, José Miguel Gutiérrez, y ha recogido ICAL.

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Gutiérrez destacó que, pese a las dificultades durante la jornada, los trabajos han permitido avanzar en la contención del fuego gracias al esfuerzo de los medios terrestres y aéreos. No obstante, advirtió de que la noche estará marcada por la presencia de fuertes vientos, por lo que el operativo mantendrá los ataques directos para evitar nuevas reproducciones.

Mijares y Casillas, los puntos con mayor actividad Según Ical el sector de Mijares continúa siendo la zona “más activa” del incendio. Los equipos han trabajado en un cañón especialmente complicado entre el puerto y Casavieja, donde se han empleado medios aéreos y ataques directos con cuadrillas de tierra para asegurar el frente.