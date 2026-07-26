Más de 3.400 efectivos y 23 aeronaves del Estado combaten los incendios de Ávila y Madrid

Más de 3.400 efectivos de distintos organismos del Estado participan en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, según ha recogido ICAL a partir de la información facilitada por el Gobierno.

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El dispositivo estatal está integrado por 1.201 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 1.807 agentes de la Guardia Civil, 220 efectivos de la Policía Nacional, 110 miembros de Protección Civil, 103 profesionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), pertenecientes a cinco Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), y 18 especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En cuanto a los medios materiales, el operativo cuenta con 405 vehículos terrestres de la UME, 69 vehículos y cuatro helicópteros de la Guardia Civil, un helicóptero de la Policía Nacional y 23 aeronaves del Miteco, entre ellas 13 aviones y diez helicópteros, además de una Unidad Móvil de Análisis y Planificación.

Según ha recogido ICAL, el Miteco actualizó este domingo el despliegue de sus recursos en cuatro incendios activos. En Burgohondo (Ávila) mantiene una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, cuatro aviones anfibios de gran capacidad, un helicóptero bombardero pesado, dos helicópteros bombarderos medios y cinco brigadas helitransportadas.