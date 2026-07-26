El incendio de Ávila se convierte en el mayor de la historia de España tras calcinar 50.000 hectáreas

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha calcinado ya unas 50.000 hectáreas, una superficie que lo convierte en el mayor incendio forestal registrado en España desde que existen datos, según ha informado Europa Press a partir de las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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Según ha recogido EP la ministra precisó que el conjunto de los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila y Toledo supera ya las 77.000 hectáreas. De ellas, alrededor de 50.000 corresponden a Ávila, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y unas 2.000 a Toledo.

Desde el puesto de mando avanzado instalado en Navalcarnero (Madrid), Aagesen calificó la evolución de los incendios como "compleja" y advirtió de que podrían producirse nuevas evacuaciones en las próximas horas en función de la evolución de los distintos frentes.