La Junta mantiene que la coordinación entre administraciones está funcionando mientras el incendio supera los 10.000 afectados entre evacuados y confinados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo este viernes un llamamiento a la población para que siga de forma estricta las indicaciones de las autoridades ante la evolución del incendio forestal originado en Burgohondo, al tiempo que destacó la coordinación entre todas las administraciones implicadas en las labores de extinción.

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Tras mantener una reunión con el teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mañueco aseguró que "la coordinación y la colaboración de todas las administraciones está funcionando de manera correcta".

El presidente insistió en que los vecinos deben cumplir las órdenes que se emitan "bien por los alcaldes, la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil o los voluntarios de Protección Civil", tanto en los casos de confinamiento como en los de evacuación.

"Nuestra principal preocupación es la vida de los vecinos y la vida del operativo", afirmó Mañueco, quien reconoció que la situación continúa siendo "compleja", aunque apuntó que la evolución del incendio ha mejorado respecto a horas anteriores. "Hace cuatro horas estábamos más complejos. Esperemos que dentro de dos horas estemos en una situación mejor", señaló.

El presidente recordó que ya se habían producido desalojos en Burgohondo, El Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila, mientras que Navaluenga y Cebreros permanecían confinados por la evolución del incendio y el humo. Asimismo, indicó que, por el momento, los incendios de Ávila y Madrid continúan separados "parece ser que la distancia entre los fuegos de Madrid y el fuego de Ávila se mantiene. Todavía no se han juntado. Vamos a esperar y tengamos tranquilidad", manifestó.

Mañueco también avanzó que la Junta ya trabaja en la fase de recuperación de las zonas afectadas. "Estamos ya trabajando en la recuperación de aquello que hemos perdido para que todo vuelva a las mismas condiciones que había antes de que se produjera este incendio", afirmó.

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Más de 10.000 personas afectadas A las 19.30 horas, la evolución del incendio obligó a decretar la evacuación de la población de Villanueva de Ávila, cuyos vecinos fueron dirigidos hacia la ciudad de Ávila por la carretera de Burgohondo. Con esta decisión, la población afectada por el incendio supera ya las 10.000 personas entre evacuadas y confinadas.

Además de esta nueva evacuación, durante la tarde también se ordenó el desalojo de El Hoyo de Pinares, cuyos vecinos deben desplazarse hacia la capital abulense por Navalperal, así como el de Burgohondo, donde se originó el incendio hace dos días, cuyos habitantes fueron evacuados hacia Ávila por la carretera que conduce a Navalmoral de la Sierra, según informó la Subdelegación del Gobierno y recoge la Agencia Ical.

Por otra parte, fue necesario confinar el municipio de Cebreros debido a la intensa presencia de humo y para facilitar las labores de los equipos de extinción en la primera línea del frente. Los vecinos de Navaluenga también deben permanecer en el interior de sus viviendas, al igual que los de San Bartolomé de Pinares.