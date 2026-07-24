Investigan a un hombre por provocar el incendio forestal de Rábano de Aliste con una cosechadora

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto responsable del incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Rábano de Aliste (Zamora), al considerar que el fuego se originó por el uso de una cosechadora en plena alerta por riesgo extremo de incendios y en unas condiciones meteorológicas prohibidas por la normativa.

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El incendio comenzó sobre las 19:30 horas en el paraje de El Cotón, junto a la carretera ZA-V-2443, y afectó a los términos municipales de Viñas, Rábano de Aliste y Sejas de Aliste. Las llamas arrasaron tierras de cultivo y una hilera de pinos, llegando a avanzar hacia una zona de monte con robles.

La investigación del Seprona concluye que la maquinaria agrícola estaba trabajando cuando la temperatura superaba los 30 grados y el viento alcanzaba más de 30 kilómetros por hora, circunstancias en las que la normativa de Castilla y León prohíbe este tipo de labores por el elevado riesgo de incendio.

Además, ese mismo día la Junta de Castilla y León mantenía activada la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales. Tras recopilar pruebas e indicios, los agentes identificaron e investigan al conductor de la cosechadora como presunto autor del fuego.