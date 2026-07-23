Un incendio forestal en Rábano de Aliste alcanza el Nivel 2 de peligrosidad

Un incendio forestal declarado este miércoles en el municipio zamorano de Rábano de Aliste ha sido elevado a Nivel 2 de peligrosidad en el Índice de Gravedad Potencial (IGR), lo que refleja la importancia del operativo desplegado para controlar las llamas.

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El fuego se originó pasadas las 19:30 horas. Poco después de las 22:00 horas, la cercanía del incendio a una carretera comarcal motivó su declaración como Nivel 1, aunque la evolución del incendio llevó a la Junta de Castilla y León a elevarlo poco después a Nivel 2.

En las labores de extinción participan 45 medios, de los que 25 han permanecido trabajando durante toda la noche para tratar de contener el avance del fuego.