Un incendio forestal en Rábano de Aliste alcanza el Nivel 2 de peligrosidad

Un incendio forestal declarado este miércoles en el municipio zamorano de Rábano de Aliste ha sido elevado a Nivel 2 de peligrosidad en el Índice de Gravedad Potencial (IGR), lo que refleja la importancia del operativo desplegado para controlar las llamas.
El fuego se originó pasadas las 19:30 horas. Poco después de las 22:00 horas, la cercanía del incendio a una carretera comarcal motivó su declaración como Nivel 1, aunque la evolución del incendio llevó a la Junta de Castilla y León a elevarlo poco después a Nivel 2.
En las labores de extinción participan 45 medios, de los que 25 han permanecido trabajando durante toda la noche para tratar de contener el avance del fuego.
Mientras tanto, la causa probable del incendio permanece en investigación y la superficie afectada continúa en fase de perimetración, por lo que aún no se ha determinado el número de hectáreas calcinadas.