Las ayudas, gestionadas por ICECYL, financiarán actividades de I+D+i durante 2026 y se concederán en función de indicadores de excelencia, investigación y transferencia de conocimiento

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha convocado una línea de ayudas dotada con tres millones de euros para fortalecer la actividad no económica de los centros tecnológicos de la Comunidad. El objetivo de esta financiación es reforzar sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), garantizar la estabilidad de su actividad investigadora y potenciar la transferencia de conocimiento al tejido productivo regional.

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La convocatoria busca consolidar el papel de estos centros como agentes estratégicos del ecosistema de innovación de Castilla y León, favoreciendo una mayor especialización y una mayor capacidad para trasladar los resultados de la investigación al ámbito empresarial y socioeconómico.

Las subvenciones, que se concederán a fondo perdido, se calcularán en función de los resultados obtenidos por cada centro durante el ejercicio 2025. Entre los criterios de valoración figuran el gasto destinado a investigación industrial y desarrollo experimental, el volumen de inversión vinculado a la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), el número de publicaciones científicas en revistas indexadas y la actividad de transferencia de conocimiento, medida a través de los proyectos desarrollados en colaboración con empresas de Castilla y León y de la facturación derivada de servicios de I+D.

La convocatoria contempla además la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 70 % de la ayuda concedida sin necesidad de presentar garantías, con el fin de facilitar el desarrollo de las actuaciones financiadas. Estas deberán ejecutarse en centros de trabajo ubicados en Castilla y León a lo largo de 2026.