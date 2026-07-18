El operativo Infocal de Castilla y León ha desplegado un contingente de medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los graves incendios forestales que afectan a las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha. Esta intervención conjunta se ha puesto en marcha tras la activación del mecanismo de coordinación nacional.
La aportación más destacada de Castilla y León se concentra en la provincia de Zaragoza, concretamente en el incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas. Hasta este frente se han desplazado tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas, a los que se han sumado tres técnicos de apoyo que actúan como enlace directo con el Puesto de Mando Avanzado del Gobierno de Aragón para coordinar las tareas.
De forma simultánea, el operativo ha acudido en auxilio de Castilla-La Mancha para ayudar a controlar el fuego forestal activo en el municipio de La Mierla, en la provincia de Guadalajara. Para este incidente concreto, y atendiendo a la solicitud de dicha comunidad, se han enviado dos helicópteros sin cuadrilla dedicados exclusivamente a realizar descargas de agua desde el aire, según han detallado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de un comunicado.