La aportación más destacada de Castilla y León se concentra en la provincia de Zaragoza, concretamente en el incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas

El operativo Infocal de Castilla y León ha desplegado un contingente de medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los graves incendios forestales que afectan a las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha. Esta intervención conjunta se ha puesto en marcha tras la activación del mecanismo de coordinación nacional.

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La aportación más destacada de Castilla y León se concentra en la provincia de Zaragoza, concretamente en el incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas. Hasta este frente se han desplazado tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas, a los que se han sumado tres técnicos de apoyo que actúan como enlace directo con el Puesto de Mando Avanzado del Gobierno de Aragón para coordinar las tareas.